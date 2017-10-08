ميدو: خائف من صالح جمعة وأنصح كوبر بتغيير مركز “النني” أمام الكونغو

نصح أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر بتغيير مركز محمد النني لاعب الوسط أمام الكونغو.

ميدو ينصح كوبر بتغيير مركز النني من أجل محمد صلاح

وقال ميدو في تحليل مباراة مصر والكونغو: “يجب أن يغير كوبر مركز محمد النني من لاعب الوسط المدافع ناحية اليمين إلى لاعب الوسط المدافع ناحية اليسار بدلًا من طارق حامد لأن وجوده على اليمين يجعله ينطلق للأمام خلف محمد صلاح وهو ما لا يوفر الحماية الدفاعية للأخير بخلاف طارق حامد إذا تواجد خلف صلاح الذي سيمنح حرية كبيرة في الهجوم”.

وأضاف ميدو: “خائف من صالح جمعة لأنه يرغب في صناعة اللعب من المناطق الخلفية في وسط الملعب بخلاف عبد الله السعيد الذي يحب اللعب على حدود منطقة الجزاء لذلك على صالح أن يتقدم للأمام ليتقمص دور السعيد”.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر إلى الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.