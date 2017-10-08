خناقة في برج العرب قبل لقاء مصر والكونغو

نشبت خناقة بين أحد الإعلاميين والجماهير بمقصورة استاد برج العرب بالإسكندرية قبل مباراة منتخب مصر والكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ويحاول أفراد الأمن السيطرة على الخناقة التي اندلعت بسبب التراشق بالألفاظ بين الطرفين.

مصر على أعتاب المونديال

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر في الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.