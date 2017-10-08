حازم إمام: لقاء الكونغو مثل الجزائر وهذه رسالتي للاعبين

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مباراة مصر والكونغو اليوم مثل لقاء الفراعنة أمام الجزائر في عام 1989.

وأوضح حازم إمام في تصريحات تليفزيونية أن الظروف مشابهة تمامًا لمباراة الجزائر لأن مكسب اليوم يعني التأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي.

حازم إمام للاعبين: التزموا بخطة كوبر

وأضاف حازم إمام أنه يجب على كل اللاعبين في ظل هذا الزخم الجماهير أن يلتزموا بخطة هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر في الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.