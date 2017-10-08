حريق في روسيا قبل المونديال

اندلع حريق هائل بأحد المجمعات التجارية فى موسكو ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

ذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية أن الحريق لا يزال خارج السيطرة لالتهام المركز التجاري.

وتنظم روسيا كأس العالم 2018 المنتظر انطلاقه في يونيو المقبل بعد اقتراب منتخب مصر من الوصول إليه.

مصر تقترب من المونديال

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر في الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.