“شاي” محمد صلاح قبل لقاء مصر والكونغو

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر على شرب كوب من الشاي قبل صعوده إلى أتوبيس الفراعنة استعدادًا لمباراة الكونغو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

محمد صلاح يشرب الشاي قبل لقاء الكونغو

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي على استاد برج العرب بالإسكندرية ضن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر في الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.