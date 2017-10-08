يوسف الشريف وزوجته وتامر أمين في مباراة مصر والكونغو

حضر الفنان يوسف الشريف وزوجته لاستاد برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة منتخب مصر أمام الكونغو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

تامر أمين يؤازر الفراعنة

كما حرص الإعلامي تامر أمين على حضور المباراة من مدرجات استاد برج العرب لمؤازرة الفراعنة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكونغولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال.

ويطمح منتخب مصر في الفوز اليوم على الكونغو للتأهل لمونديال روسيا بشكل رسمي قبل موقعة غانا في الجولة الأخيرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة بتصفيات المونديال برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.