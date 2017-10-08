التشكيل الرسمي لمصر أمام الكونغو- كوكا وصلاح في الهجوم.. وتريزيجيه على الدكة

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها لقاء الكونغو، في اللقاء المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وشهد تشكيل المنتخب تواجد صالح جمعة ليعوض غياب عبدالله السعيد المصاب، كما تواجد في التشكيلة الأساسية أحمد حسن كوكا على حساب عمرو جمال.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:-

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أحمد حجازي -محمد عبد الشافي

الوسط: رمضان صبحي – محمد النني – طارق حامد – محمد صلاح – صالح جمعة

الهجوم: أحمد حسن كوكا

واحتفظ كوبر على مقاعد البدلاء بكل من: “شريف إكرامي وأحمد المحمدي وأحمد الشناوي وعلي جبر وسعد سمير وعمر جابر وحسام عاشور وسام مرسي وعمرو جمال ومحمود كهربا ومحمود تريزيجيه ومؤمن زكريا”.

وقرر كوبر استبعاد كل من: “عبد الله السعيد ومصطفي فتحي وحسام حسن ومحمد فتحي وكريم حافظ الذي أصيب في مران الأمس بالتواء في القدم وعدم اكتمال شفائه”.