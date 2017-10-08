برويتش يدعم “حجازي” قبل مواجهة الكونغو

حرص فريق وست بروميتش الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، على دعم لاعب الفراعنة خلال مباراته اليوم امام الكونغو، المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وكتب صحفة النادي الإنجليزي عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، قائلة، “فوز لمصر وحجازي الليلة أمام الكونغو، وتتأهل للمونديال، كل التوفيق حجازي !”.

ويستضيف المنتخب الوطني ظيره الكونغولي، على ملعب الجيش باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن مصر تحتاج للفوز في مباراة اليوم لحسم التأهل بشكل رسمي إلى منافسات المونديال.