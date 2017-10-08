شدوى الحضري في مدرجات “برج العرب”

حرصت شدوى الحضري ابنة عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي والمنتخب الوطني، على التواجد في مدرجات استاد برج العرب لمؤازرة الفراعنة أمام الكونغو.

ويقام اليوم الأحد، لقاء مصر والكونغو، في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما يقع المنتخب الكونغولي في المركز الثالث برصيد نقطة.

ويحتاج أبناء الفراعنة إلى الفوز في لقاء اليوم، للتأهل رسميا لمونديال العالم، بعدما تعادل منتخب أوغندا مع نظيره الغاني في لقاء الأمس.