الإصابة تبعد كريم حافظ عن لقاء مصر والكونغو

يواجه منتخب مصر والكونغو اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويغيب كريم حافظ الظهير الأيسر للمنتخب الوطني ونادي لانس الفرنسي، عن لقاء اليوم للإصابة.

وتعرض “حافظ” للإصابة في أنكل القدم، خلال مران المنتخب الأخير استعدادا للمواجهة المرتقبة.

الإصابة تبعد عبدالله السعيد عن مواجهة الكونغو

وأعلن المنتخب في وقت سابق غياب عبدالله السعيد عن لقاء اليوم، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي أمام النجم الساحي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يحتل مصر المركز الأول برصيد 9 نقاط، بينما يقع منتخب أوغندا في المركز الأخير برصيد نقطة.

ويحتاج المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم للتأهل رسميا لمونديال روسيا، بعدما تعادل أوغندا أمام غانا في اللقاء الذي جمعهم بالأمس.