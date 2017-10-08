زاهر ومهند يغيبان عن اجتماع الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود طاهر، حاليا اجتماعا بمقر النادى بالجزيرة للمناقشة العديد من الملفات المهمة بالنادى، والمتعلقة بالنشاط الرياضى والأمور الأخرى، أهمها تحديد موعد فتح باب الترشح فى الانتخابات.

شهد الاجتماع غياب الثنائي كامل زاهر أمين الصندوق، ومهند مجدي عضو المجلس إدارة الأحمر.

وجاء غياب زاهر لتواجده خارج البلاد فيما تخلف مهند مجدي عن الحضور بعد اتخاذه قراراً بخوض الانتخابات المقبلة بعيداً عن قائمة محمود طاهر.

وكان من المقرر انعقاد الاجتماع في الخامسة مساء اليوم، وتمّ تقديمه 4 ساعات كاملة، حتى يتمكّن مجلس الإدارة من مُشاهدة مباراة المنتخب الوطنى أمام الكونغو، والتى تقام مساء اليوم فى تصفيات المونديال.

مهندي مجدي يعلن خوض انتخابات الأهلي في قائمة الخطيب

أعلن مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس ترشحه في الانتخابات المقبلة للقلعة الحمراء ضمن قائمة محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والنادي الأحمر.

وجاء البيان كالتالي:-

استقبل الكابتن محمود الخطيب المرشح لرئاسة النادي الأهلي في الدورة المقبلة بمكتبه اليوم الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، وعقب اللقاء أصدر الدكتور مهند بيانا هذا نصه..

السادة الأفاضل أعضاء و جماهير نادينا الحبيب الأهلي تشرفت أن أكون أحد أبناء هذا الصرح الكبير.. وأتمنى أن أواصل العطاء في خدمه النادي الأهلي بعد سنوات من العمل كعضو مجلس إدارة تمسكت خلالها بكل القيم و المبادئ التي تربيت عليها منذ كنت طفلا صغيرا في النادي الأهلي صاحب الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت بطلا للعالم..

و كنت ولا أزال فخورا بأنني أنتمي لهذا النادي العظيم الذي يشرف أي إنسان أن ينتسب إليه ويعمل في خدمته استمرارا لمسيره أجيال من الرواد الذين تفانوا في حب الأهلي وشاركوا في صناعه إنجازاته على مدى أكثر من قرن من الزمان تركوا لنا ميراثا راسخا من القيم و المبادئ التي تربينا عليها و نرفض أن نحيد عنها مهما كانت الصعوبات التي نواجهها. .

وخلال الفترة السابقة لم أتخل عن العمل الذي حملت أمانته بثقة من أعضاء النادي حتى لا أتسبب في إظهار أي أزمات تسئ إلى اسم و مكانه الأهلي العظيم.. و في هذه المرحلة استأذنكم أن أحاول من جديد أن أنال شرف خدمه النادي الأهلي وأعضائه و جماهيره مع مجموعه من أبنائه يقودهم رمز من رموزه الكبيرة و هو الكابتن/ محمود الخطيب والذي يمثل بتاريخه لاعبا ثم عضوا بمجلس الإدارة ثم أمينا للصندوق ثم نائبا للرئيس امتدادا لرموز سابقين تعلمنا منهم الكثير.

وأنني إذ أتقدم لكل من عملوا لصالح النادي بإخلاص بشكري و تقديري وأتمنى أن أواصل خدمة نادينا العريق في إطار جديد تعلو فيه قيم و مبادئ الأهلي ليبقى الأهلي فوق الجميع.