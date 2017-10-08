التشكيل الأقرب لمصر أمام الكونغو

كشف مهيب عبدالهادي مراسل شبكة قنوات “أون سبورت” الرياضية، عن التشكيل الاقرب لمصر أمام الكونغو، في القاء المقرر له بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال “مهيب” إن المنتخب الوطني سيبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمد عبدالشافي – رامي ربيعة – أحمد حجازي – أحمد فتحي

الوسط: محمد صلاح – طارق حامد – محمد النني – صالح جمعة – محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: أحمد حسن كوكا

ويحتاج أبناء الفراعنة إلى الفوز في لقاء اليوم لحسم التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم.

موقف مجموعة مصر

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول برصيد 9 نقاط، ويأتي أوغندا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما يقع غانا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويحتل الكونغو المركز الأخير برصيد نقطة.