عامر حسين: احتفالية كبرى في ملعب المباراة حال التأهل إلى المونديال

أكد عامر حسين ، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه هناك اتفاق بالتعاون مع برزينتيشن سبورتس، والرعاة على إقامة احتقالية كبرى على ملعب المباراة ، حال التأهل إلى المونديال.

وأضاف حسين خلال تصريحات صحفية، ” من المقرر أن تظل الجماهير في الملعب ، عقب انتهاء المباراة، في حالة انتهائها بالقوز والتأهل رسمياً إلى المونديال.

كان عمرو وهبي، المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشن سبورت، قد أكد أنه في حال التأهل إلى المونديال ستكون هناك مكافآت ضخمة وهدايا للاعبين، وأيضا ستقام احتفالية داخل الملعب.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي ، مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

المنتخب على بعد خطوة من تحقيق الحلم

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى كأس العالم رسمياً .