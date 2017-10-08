الكاف يعلن حقيقة إعادة مباراة أوغندا وغانا

أعلن عبد المنعم شطة رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن حقيقة إعادة مباراة أوغندا وغانا التي أقيمت مساء أمس السبت في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

الكاف يؤكد صعوبة إعادة مباراة أوغندا وغانا

وكانت غانا قد تقدمت باحتجاج على الحكم الجنوب أفريقي دانيل بينيت الذي أدار مباراتها أمام أوغندا بسبب القرارات التحكيمية التي إتخذها خلال اللقاء.

وأكد شطة على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هو المسؤول عن إتخاذ القرارات الخاصة بمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم وليس الكاف.

وأوضح شطة أن تقرير حكام المباريات يتم إرساله إلى الاتحاد الدولي وليس الأفريقي، مشدداً على أن القرار في النهاية يرجع للفيفا سواء باعتماد نتيجة المباراة أو إعادتها.

واختتم شطة حديثه بالتأكيد على أن الفيفا لن يوافق على إعادة المباراة، مؤكداً على أن المباريات لا تعاد إلا في حال وجود فساد مالي أو مراهنات وليس فيما يخص القرارات التحكيمية.

الجدير بالذكر أن منتخبي أوغندا وغانا يتواجدان في المجموعة الخامسة إلى جانب مصر والكونغو اللذان سيلتقيان مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية.