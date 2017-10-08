وزير الرياضة يجتمع باللاعبين لمدة 10 دقائق قبل موقعة الكونغو

وافق الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، على طلب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بالاجتماع مع اللاعبين لمدة 10 دقائق فقط، قبل المباراة.

وزير الرياضة يدعم اللاعبين

وجاء طلب وزير الرياضة بالاجتماع مع اللاعبي، من أجل رفع معنوياتهم ودعمهم قبل المباراة الهامة والمصيرية في تاربخ كرة القدم المصرية.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، اليوم في تمام السابعة مساءاً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو بأي نتيجة، لاسما بعد تعادل أوغندا أمام غانا، من أجل انتزاع بطاقة التأهل للمونديال، بعد غياب 27 عاماً عن العرس العالمي.