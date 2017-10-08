تشكيل مصر المتوقع.. كوبر يجري تعديلين أمام الكونغو

يفكر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري في إجراء تعديلين بالتشكيل الذي سيخوضه الفراعنة خلال مواجهة التي ستجمعه مع الكونغو مساء اليوم الأحد.

تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم

وسيلتقي منتخب مصر مع الكونغو مساء الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقرر كوبر الدفع بصالح جمعة في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر على حساب عبد الله السعيد الذي سيتم استبعاده من المواجهة بسبب الإصابة التي تعرض لها من قبل.

كما ينوي كوبر الدفع بأحمد حسن “كوكا” في مركز المهاجم الصريح خلال المباراة بدلاً من عمرو جمال، وهي المشاركة الأساسية الأولى للاعب مع المدير الفني الأرجنتيني.

ويدخل منتخب مصر متربعاً على صدارة ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط أمام أوغندا ثمان نقاط، ثم غانا بست نقاط، وأخيراً الكونغو بنقطة واحدة.

وفي حال فوز مصر على الكونغو فإن الفراعنة سيحسمون التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا خاصة بعد التعادل الذي حسم نتيجة مباراة أوغندا وغانا أمس السبت.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل منتخب مصر من:

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، رامي ربيعة، أحمد حجازي، أحمد فتحي.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، رمضان صبحي، صالح جمعة، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن “كوكا”.