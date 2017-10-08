مسئول الشركة الراعية بالكاف: لا يصح أن تتأهل مصر إلى كأس العالم ومبارياتها بدون جمهور!

أكد حمادة شادي، مسؤول الشركة الراعية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عودة الجماهير إلى المدرجات ستأتي مع تأهل مصر إلى كأس العالم.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي مساء اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءاً، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

شادي: الجماهير دائما ما تكون في الموعد

وقال شادي خلال تصريحاته لبرنامج “ستاد الأهلي” المذاع عبر أثير الشباب والرياضة، ” الجماهير دائما ما تكون في الموعد، ولن تخرج عن النص إطلاقاً ، وكان أخر مثال جماهير الأهلي في ملعب مختار التتش”.

وأضاف، ” اجراءات تنظيم دخول الجماهير إلى ملعب مباراة مصر والكونغو، تمت على أعلى مستوى، مشيراً إلى أنه لن يسمح بدخول أى شخص لم يحمل تذكرة المباراة”.

وأوضح، ” لا يصح وجود مصر في كأس العالم ، ومباريات الدوري تقام بدون حضور جماهيري، ومباراة اليوم أمام الكونغو ستكون مفتاح لعودة الجماهير إلى المدرجات”.

وأختتم قائلًا : ” أتمنى من لاعبي المنتخب عدم المبالغة في احترام المنتخب الكونغولي، واللعب على الفوز من أجل التأهل رسمياً اليوم”.