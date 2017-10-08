عامر حسين: حكم مباراة الكونغو حذر من استخدام الليزر

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن الجامبي بكاري جاسما، حذر من استخدام الليزر و الشماريخ أثناء المباراة.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

عامر حسين: الليزر ممنوع

و قال حسين خلال تصريحات صحفية، ” الحكم شدد على عدم استخدام الليزر و الأدوات الغير مرغوب فيها، مشيراً إلى أنه في حالة استخدمها سيضطر إلى إيقاف المباراة”.

وأضاف عامر حسين، ” أطالب الجماهير بالالتزام وعدم الخروج عن النص، منعاً لتعكير صفو المباراة وتعطيل المنتخب من تحقيق حلم المصريين بالتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا”.

وأختتم قائلًا : ” نتمني أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بمصر، ونآمل في تحقيق الحلم والصعود إلى المونديال”.

المنتخب الوطني يحتاج إلى القوز بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى كأس العالم، لاسيما يعد تعادل غانا وأوغندا.

يذكر أن المنتخب يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط ، بينما يأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحل المنتخب الغاني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتزيل المنتخب الكونغولي المجموعة برصيد نقطة.