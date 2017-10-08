نكشف حقيقة حضور السيسي مباراة الكونغو

يواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي غد الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقدم المنتخب الغاني هدية جيدة للفراعنة بعد تعادله أمام أوغندا سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على نظيره الكونغولي ، بأي نتيجة في مباراة الغد، من أجل التأهل رسمياً إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وعلم اخبار الأهلي ان مسؤولي اتحاد الكرة، قد قدموا طلب لرئاسة الجمهورية ، من أجل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، المباراة لما لها من أهمية كبيرة لدي المصريين، مشيراً إلى أن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الرياضة، أكد أن جدول السيد الرئيس مزدحم خلال شهر أكتوبر مما يعيقه عن الحضور.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحل المنتخب الغاني ثالثاً برصيد 6 نقاط، ويتزيل المجموعة الكونغو برصيد نقطة.