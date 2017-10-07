اتحاد الكرة: المنتخب قادر على إسعاد جموع الشعب المصري

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، أنه يثق في قدرات لاعبي المنتخب ، في تحقيق الفوز على الكونغو، والتأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

المنتخب الوطني سيواجه نظيره الكونغولي غد الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحات إذاعية ” إنه تبادل الأحضان مع الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، عقب انتهاء مباراة غانا وأغندا بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتمنى له التوفيق أمام الكونغو غداً”.

وأضاف رئيس الجبلاية، ” أي تشكيل سيخوض كوبر به مباراة الكونغو، سيفوز بها ، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين ارتفعت بشكل غير عادي بعد معرفة نتيجة مباراة أوغندا وغانا”.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على نظيره الكونغولي ، بأي نتيجة في مباراة الغد، من أجل التأهل رسمياً إلى كأس العالم 2018 بروسيا.