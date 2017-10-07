بالصور.. جولة لـ”الخطيب” داخل أهلي الشيخ زايد

حرص محمود الخطيب، نائي مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، والمرشح الحالي على مقعد الرئاسة في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، على التجول في مقر النادي بفرع الشيخ زايد، والتواصل مع الأعضاء.

كان الخطيب قد أعلن رسميًا عن خوضه غمار انتخابات القلعة الحمراء المقبلة على مقعد الرئاسة أمام محمود طاهر.

قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

وحسمت بشكل شبه رسمي قائمة محمود الخطيب، أسطورة القلعة الحمراء، والتي ضمت كلًا من العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق على مقعد نائب الرئيس، بينما دخل خالد الدرندلي القائمة على مقعد أمين الصندوق، أما خالد مرتجي فسيخوض الانتخابات على مقعد عضو المجلس، بالإضافة إلى رانيا علواني، محمد سراج ومحمد الجارحي وطارق قنديل، ومهند مجدي.

يذكر أن الخطيب قام بجولة خلال مقر النادي بالجزيرة الأيام الماضية، وحظى باستقبال حافل وترحيب من قبل أعضاء النادي.