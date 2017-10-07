رسميًا.. غانا تتقدم باحتجاج رسمي ضد حكم مباراة أوغندا

قرر الاتحاد الغاني لكرة القدم، التقدم بشكوى رسمية، إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، ضد الحكم دانييل بينيت، الذي أدار مباراة البلاك ستارز أمام أوغندا، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم بروسيا 2018.

جاء قرار الاتحاد الغاني، بعد إلغاء الحكم هدفين للنجوم السمراء، بداعي التسلل، بالإضافة غلى التغاضي عن احتساب ركلة جزاء ضد المنتخب الأوغندي.

ونشر الاتحاد الغاني، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” حاء فيها :

وسقطت غانا في فخ التعادل السلبي أمام أوغندا، لتفقد فرصها في التأهل إلى منافسات مونديال روسيا، بعد احتلالها المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

تعادل غانا أمام أوغندا في مباراة اليوم، عزز فرص المنتخب المصري في التأهل إلى منافسات مونديال روسيا، في حالة فوزها على الكونغو في مباراة الغد.

يذكر أن مصر ستستضيف الكونغو غدًا في السابعة مساءً على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة،وفي حالة الفوز سيتأهل الفراعنة بشكل رسمي إلى منافسات روسيا.