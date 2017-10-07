الأهلي راحة غداً ويستأنف تدريباته الأثنين المقبل

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات غداً الأحد، على أن تستأنف التدريبات بعد غد الأثنين.

الأهلي قد فاز على نظيره اف سي مصر، بثمانية أهداف مقابل لاشئ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب مختار التتش ، بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ، يوم 12 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري.

وجاء هذا القرار من البدري، من أجل إراحة اللاعبين الذي خاضوا مباراة اليوم، وأيضا اللاعبين الدوليين المنضمين إلى معسكر الفراعنة ، استعدادا لمواجهة الكونغو غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

الأهلي يستعد للنجم الساحلي

ومن جانبه يستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، يوم 22 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للفوز على النجم بهدف دون رد، أو لفارق هدفين، من أجل ضمان التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.