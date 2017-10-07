وديا.. الزمالك يهزم حطين بثلاثية

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره حطين السعود يثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم السبت وديا، على استاد بتروسبورت.

تقدم خالد قمر للزمالك بالهدف الأول، قبل أن يضيف صلاح غاشور الهدف الثاني والثالث للأبيض في اللقاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا، والمقرر لها 13 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري العام.

تشكيل الزمالك أمام حطين

بدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود الونش ومعروف يوسف ودونجا وأحمد توفيق

الوسط: أحمد رفعت ومحمد رمضان ومحمد الشامي وكابوريا

الهجوم: خالد قمر وأوباما

طارق يحيى يشيد بأيمن حفني

أكد طارق يحيي المدبر العام للزمالك أن عودة أيمن حفني للمشاركة مع الأبيض هي أهم مكاسب الفريق في لقاء اليوم، بالرغم من مشاركته في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، إلا أنه ظهر بشكل جيد.

وقال “يحيى” إن الفريق يحقق فائدة كبيرة من خوض المباريات الودية، للوقوف على أداء اللاعبين غير المشاركين بشكل أساسي في مباريات الفريق الأبيض الرسمية من أجل الاطمئنان علي مستواهم الفني والبدني.