مفاجأة.. عضو مجلس طاهر ينضم لقائمة “الخطيب”

استقبل محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي، والمرشح لرئاسة القلعة الحمراء، خلال الانتخابات المقبلة، بمكتبه اليوم السبت، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة الحالي.
وعقب انتهاء الجلسة مباشرة، أعلن الدكتور مهند انضمامه إلى قائمة محمود الخطيب ، من خلال البيان التالي:
الساده الأفاضل أعضاء و جماهير نادينا الحبيب الأهلي تشرفت أن أكون أحد أبناء هذا الصرح الكبير و أتمنى ان أواصل العطاء في خدمه النادي الاهلي بعد سنوات من العمل كعضو مجلس اداره تمسكت خلالها بكل القيم و المبادئ التي تربيت عليها منذ كنت طفلا صغيرا في النادي الاهلي صاحب الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت بطلاً للعالم.
وأضاف ، ” كنت ولا أزال فخوراً بانني انتمي لهذا النادي العظيم الذي يشرف أي إنسان أن ينتسب إليه و يعمل في خدمته استمرارا لمسيره أجيال من الرواد اللذين تفانوا في حب الاهلي و شاركوا في صناعه انجازاته على مدى اكثر من قرن من الزمان .
وأوضح، ” خلال الفتره السابقه لم اتخلى عن العمل الذي حملت أمانته بثقه من أعضاء النادي حتى لا اتسبب في اظهار اي ازمات تسئ إلى أسم و مكانه الأهلي العظيم.
وأوضح، ” في هذه المرحله استأذنكم أن أحاول من جديد أن أنال شرف خدمه النادي الأهلي و اعضاؤه و جماهيره مع مجموعه من ابنائه يقودهم رمز من رموزه الكبيره و هو الكابتن/ محمود الخطيب و الذي يمثل بتاريخه لاعبا ثم عضوا بمجلس الإداره ثم امينا للصندوق ثم نائبا للرئيس، امتدادا لرموز سابقين تعلمنا منهم الكثير، و انني اذ اتقدم لكل من عملوا لصالح النادي بإخلاص بشكري و تقديري.
وأختتم قائلًا: ” اتمنى أن أواصل خدمه نادينا العريق في إطار جديد تعلو فيه قيم و مبادئ الأهلي ليبقى الأهلي فوق الجميع.