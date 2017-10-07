مفاجأة.. عضو مجلس طاهر ينضم لقائمة “الخطيب”

استقبل محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي، والمرشح لرئاسة القلعة الحمراء، خلال الانتخابات المقبلة، بمكتبه اليوم السبت، مهند مجدي عضو مجلس الإدارة الحالي.

وعقب انتهاء الجلسة مباشرة، أعلن الدكتور مهند انضمامه إلى قائمة محمود الخطيب ، من خلال البيان التالي:

الساده الأفاضل أعضاء و جماهير نادينا الحبيب الأهلي تشرفت أن أكون أحد أبناء هذا الصرح الكبير و أتمنى ان أواصل العطاء في خدمه النادي الاهلي بعد سنوات من العمل كعضو مجلس اداره تمسكت خلالها بكل القيم و المبادئ التي تربيت عليها منذ كنت طفلا صغيرا في النادي الاهلي صاحب الفضل على بعد الله سبحانه وتعالى حتى أصبحت بطلاً للعالم.