“كوبر” يجهز مفاجئة في تشكيل مصر أمام الكونغو

تقام غدا الأحد مباراة مصر والكونغو، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

“كوكا” يقود هجوم مصر

واستقر الجهاز الفني للفراعنة بقيادة هيكتور كوبر، على الدفع بأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا في التشكيلة الأساسية على حساب عمرو جمال.

ويفاضل “كوبر” بين صالح جمعة ورمضان صبحي لتعويض غياب عبدالله السعيد نجم الأهلي المصاب.

تشكيل مصر

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع:محمد عبدالشافي – علي جبر – أحمد حجازي – أحمد فتحي

الوسط: محمد صلاح – محمد النني – طارق حامد – رمضان صبحي”صالح جمعة”- محمود حسن تريزيجيه

الهجوم:أحمد حسن “كوكا”

– الفوز على الكونغو

في حالة فوز مصر على الكونغو، سيرفع المنتخب الوطني، رصيده إلى النقطة 12، ويكون ضمن التأهل رسميًا إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما، دون الانتظار للجولة السادسة.

– التعادل أمام الكونغو

في حالة تعادل مصر مع الكونغو سيرفع المنتخب الوطني رصيده للنقطة 10، ويؤجل حسم التأهل للمونديال للجولة الأخيرة، حيث تحتاج التعادل أمام غانا لتصعد بفارق الأهداف في حالة فوز أوغندا على الكونغو.

– الهزيمة أمام الكونغو

في حالة الهزيمة أمام الكونغو سيتوقف رصيد مصر هند النقطة 9 ، ويحتاج إلى الفوز على غانا للتأهل لمونديال روسيا لأن أي نتيجة أخرى لن تصل بالفراعنة في حالة فوز أوغندا على الكونغو.