ورطة في الأهلي قبل موقعة النجم الساحلي

سيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، من أداء الحكم الجنوب إفريقي دانييل بينيت الذي أدار مواجهة أوغندا وغانا بتصفيات كأس العالم.

غانا تتعادل مع أوغندا

تعثر المنتخب الأوغندي أمام نظيره الغاني بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

دانييل بينيت يدير مواجهة الأهلي والنجم

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة لقاء الأهلي والنجم الساحلي إلى الحكم الجنوب إفريقي دانييل بينيت.

دانييل بينيت يظهر بمستوى متواضع في مواجهة غانا وأغندا

وظهر “بينيت” بمستوى متواضع خلال لقاء غانا وأوغندا وإلغى هدفين صحيحين للمنتخب الغاني في الشوطين الأول والثاني.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي من تكرار أخطاء الحكم في لقاء النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسقط أمام النجم الساحلي

وسقط الأهلي في فخ الهزيمة أمام النجم الساحلي بهدفين لهدف في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأوبطال.

فرص الأهلي للتأهل للنهائي

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بهدف دون رد للتأهل للمباراة النهائية، أو الفوز بهدفين لهدف والاحتكام إلى الوقت الإضافي ومن بعده ركلات الجزاء الترجيحية.