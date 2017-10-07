أبو ريدة يطالب الجماهير بتأجيل الفرحة

طالب المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، الجماهير المصرية، بتأجيل الفرحة إلى ما بعد مباراة الكونغو ، لما لها من أهمية كبيرة.

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره الكونغولي غد الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

المنتخب على بعد خطوة للتأهل إلى المونديال

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو بأي نتيجة، من أجل التأهل إلى كأس العالم رسمياً بعد غياب 27 عاماً عن العرس الأوروبي.

وقال أبو ريدة ” جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني مستعدون لمباراة غداً ، ولديهم إصرار وعزيمة من أجل تحقيق حلم المصريين والتأهل إلى المونديال”.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري، ” يجب على الجماهير ملئ جنابات ملعب برج العرب غداً ، والتشجيع طوال المباراة”.

يذكر أن المنتخب الوطني يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط ، بينما يأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتل المنتخب الغاني المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتزيل المنتخب الكونغولي المجموعة برصيد نقطة وحيدة.