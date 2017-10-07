الأهلي يكتسح إف سي مصر بثمانية أهداف وديا

اكتسح فريق الأهلي نظيره إف سي مصر، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم السبت، على استاد التتش، ضمن استعدادات المارد الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري العام.

تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق عماد متعب في الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني له وللمارد الأحمر في الدقيقة الثالثة عشر لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 57 أحرز البديل عمرو بركات الهدف الثالث للأهلي من أول لمسة له، وفي الدقيقة 67 أحرز أحمد حمودي الهدف الرابع للمارد الأحمر.

وفي الدقيقة 78 أحرز وليد أزارو الهدف الخامس للأهلي، وفي الدقيقة 83 أحرز أحمد ياسر ريان الهدف السادس ، وبعدها بثلاثة دقائق أحرز حسين السيد الهدف السابع للمارد الأحمر.

وفي أخر اللقاء أحرز أحمد حمودي الهدف الثامن للمارد الأحمر، لتنتهي المباراة يثمانية أهداف مقابل لا شيء.

الأهلي يعود لقطار الدوري العام بمواجهة الاتحاد

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.