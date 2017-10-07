سقط المنتخب الأوغندي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الغاني، في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة، بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الغاني إلى النقطة السادس في المركز الثالث، وارتفع رصيد أوغندا إلى النطقة الثامنة في المركز الثاني.

مصر تبحث عن التأهل لمونديال روسيا أمام الكونغو

يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكونغولي غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

ترتيب المجموعة الخامسة قبل مواجهة مصر والكونغو

يحتل المنتخب الوطني قمة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، ويأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث يأتي المنتخب الغاني برصيد 6 نقاط، يقع المنتخب الكونغولي في المركز الأخير برصيد نقطة.

فرص مصر في التأهل لمونديال روسيا

يحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز في لقاء الغد أمام نظيره الكونغولي من أجل التأهل رسميا لمونديال روسيا، حيث سيرتفع رصيد الفراعنة إلى النقطة الثالث عشر.