غانا تتعادل أمام أوغندا وتهدي مصر فرصة التأهل إلى مونديال روسيا

سقط المنتخب الأوغندي في فخ التعادل أمام نظيره الغاني، خلال المباراة التي جمعهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

أقيمت المباراة في الثالثة عصر اليوم السبت، على ملعب المنتخب الأوغندي، الذي فرط من الفوز خلال لقاء اليوم، ومن ثم تعقيد الأمور على المنتخب المصري خلال مشواره نحو التأهل إلى المونديال.

إلغاء هدف صحيح لغانا بداعي التسلل

وشهدت الدقيقة 34 من عمر المباراة، الغاء حكم المباراة، هدف صحيح للمنتخب الغاني بداعي التسلل كان كفيلًا بقلب المواجهة رأسًا على عقب، كما تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني للبلاك ستارز، لتنتهى المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الأوغندي رصيده إلى 8 نقاط، احتل بها المرتبة الثانية، ويتبقى له مباراة أخيرة أمام الكونغو في الجولة السادسة من منافسات البطولة.

منتخبي غانا واغندا يقعان في المجموعة الخامسة رفقة كلًا من المنتخب المصري والكونغولي، ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه أوغندا في المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل منتخب الكونغو ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.