مروان محسن يطير لألمانيا 22 أكتوبر

يواصل مروان محسن لاعب الأهلي والمنتخب الوطني، تدريباته التأهيلية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي

تعرض مروان محسن لقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا الأخيرة أمام منتخب أوغندا في لقاء دور المجموعات.

مروان محسن يطير لألمانيا

ومن المنتظر أن يطير مروان محسن إلى ألمانيا يوم 22 من الشهر الجاري، للاطمئنان على حالته ومدى تعافيه من الإصابة.

ومن المنتظر أن يجري مروان محسن خلال تواجده في ألمانيا المرحلة الأخيره من الفحوصات الطبية التي تحدد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر والمرحلة الأخيرة مم التاهيل وتدريبات الكره.

موعد عودة مروان محسن للقاهرة

ويعود مهاجم المنتخب الوطني إلى القاهرة من ألمانيا بعد أسبوع من موعد سفره عقب إنتهاءه من الفحوصات الطبية اللأزمة.

وفي سياق أخر يستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدوري العام، والمقرر إقامتها على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري العام.