الأهلي يوضح حقيقة التفاوض مع عمرو مرعي

أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة التفاوض مع المصري عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال “عبدالحفيظ” في تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي لم يفاوض عمرو مرعي، مؤكدا أن الجهاز الفني لم يفكر في الأمر لا من قريب أو بعيد.

تابع “عبدالحفيظ” قائلا: ” لم نوقع مع عمرو مرعي خلال تواجه في إنبي، هذا أمر غير قانوني، ومخالف للوائح، اللاعب كان مقيدا بالفريق البترولي، ولا أعرف بمعلومة توقيعه للنادي الأهلي”.

وأكمل، ” كرة القدم بها تغيرات كثيرة جدا، هو الان لاعب في النجم الساحلي ويسير معهم بشكل جيد للغاية ومن الممكن أن يرحل عن فريقه لنادي أخر في الفترة القادمة”.

وأردف، ” النادي الأهلي يسر على قواعد، فمع نهاية كل موسم يتم عقد جلسة مع المدير الفني لتحديد احتياجات الفريق في الموسم التالي”.

وعن إمكانية ضم اللاعب في الانتقالات الشتوية القادمة علق قائلا، “الطبيعي أن ننتظر بطولة إفريقيا ثم نناقش صفقات يناير، وعموما الخط الامامي للفريق على أعلى مستوى، خاصة بعد ضم الجنوب إفريقي ماشامبي”.

عمرو مرعي يتألق مع النجم الساحلي

وتألق عمرو مرعي مع الفريق التونسي وقاده للتأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما أحرز هدفين في مرمى أهلي بني غازي الليبي.