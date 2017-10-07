غانا تهاجم أوغندا وسقطة تحكيمية تحرمها من التقدم في الشوط الأول

تعادل منتخبا أوغندا وغانا في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما على ملعب مانديلا بكمبالا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

هجوم غاني أمام أوغندا

وشهد الشوط الأول هجومًا غانيًا على غير المتوقع بغية إحراز هدف مبكر يضعهم في المقدمة ولاح فرصتان خطيرتان لنجمي المنتخب أجييبونج وتوماس بارتي فشلا في ترجمتها لأهداف.

وألغى حكم مباراة أوغندا وغانا هدفًا للضيوف في الدقيقة 34، وفوجيء توماس بارتي مهاجم النجوم السوداء بإلغاء الحكم للهدف الذي أحرزه برأسه بدعوى التسلل رغم أن صحيح ليثير غضب المصريين الذي يتابعون المباراة على أمل فوز أو تعادل غانا.

وبدأ كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا بتشكيل متوازن أمام أوغندا:

تشكيل منتخب غانا أمام أوغندا

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: دانيال أوبار ولومور أجبينينو ودانيال أمارتي ونيكولاس أوبوكو

خط الوسط: ألفريد دنكان وصامويل سارفو وبواكي يادوم وإيبينزر أوفوري

خط الهجوم: توماس بارتي وتوماس أجييبونج

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج الفراعنة إلى الفوز على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا حتى يضمنون التأهل الرسمي إلى مونديال روسيا.