ألغى حكم مباراة أوغندا وغانا هدفًا للأخير في الدقيقة 34 لمباراتهما المقامة ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

إلغاء هدف “بارتي” لغانا أمام أوغندا

وفوجيء توماس بارتي مهاجم غانا بإلغاء الحكم للهدف الذي أحرزه برأسه بدعوى التسلل رغم الشكوك الكثيرة حول عدم صحة قرار الحكم.

وتقام المباراة حاليًا على ملعب مانديلا بأوغندا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة بتصفيات المونديال والتي تضم أيضًا مصر والكونغو.

واعترض لاعبو منتخب غانا قبل انطلاق المباراة على سوء أرضية ملعب مانديلا وحرصوا على اصطحاب مراقب المباراة لمعاينة الأرضية الملعب بنفسه في ظل الحفر الشديدة التي أثارت الرعب في قلوبهم.

وتجاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” سوء أرضية ملعب مباراة غانا وأوغندا التي لا تصلح لكرة القدم.

وساءت أرضية ملعب مانديلا تمامًا بسبب مناسبة دينية أقيمت عليه وهو ما يظهر في الحفر التي أصبحت تغطي كل أرضية الملعب بالطول والعرض وتهدد أقدام اللاعبين بإصابات خطيرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج الفراعنة إلى الفوز على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا حتى يضمنون التأهل الرسمي إلى مونديال روسيا.