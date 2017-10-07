عماد متعب وميدو ونيدفيد في تشكيل الأهلي أمام إف سي مصر

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة إف سي مصر في المباراة الودية عصر اليوم على ملعب مختار التتش.

تشكيل الأهلي أمام إف سي مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن اشرف ومحمد هاني وصبري رحيل ومحمد نجيب

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وإسلام محارب وجونيور أجايي

خط الهجوم: ميدو جابر وعماد متعب

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وصالح حسام البدري مهاجمه عماد متعب ودفع به في التشكيل الأساسي أمام إف سي مصر.

واشتكى عماد متعب من الجلوس على دكة البدلاء للموسم الثاني على التوالي لحساب وليد أزارو وجونيور أجايي إلى جانب عمرو جمال قبل رحيله إلى بيدفيست الجنوب إفريقي.

وكان عماد متعب قد أعلن على الهواء أنه يرفض دور الموظف في النادي الأهلي بكثرة الجلوس على دكة البدلاء دون دور حقيقي مع الفريق رغم أنه حصل على هداف كأس مصر.

ويخوض الأهلي ودية اليوم في ظل توقف الدوري المصري لارتباط المنتخب بمباراة الكونغو غدًا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.