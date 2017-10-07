بالصور.. أزمة عنيفة بين غانا وأوغندا لسوء الملعب

اعترض لاعبو منتخب غانا على سوء أرضية ملعب مانديلا فور نزولهم إليه استعدادًا لمباراة أوغندا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

نجوم غانا يعترضون على سوء ملعب مانديلا

وحرص لاعبو غانا على اصطحاب مراقب المباراة لمعاينة أرضية الملعب بنفسه في ظل الحفر الشديدة التي أثارت الرعب في قلوبهم.

وتجاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” سوء أرضية ملعب مباراة غانا وأوغندا التي لا تصلح لكرة القدم.

وساءت أرضية ملعب مانديلا تمامًا بسبب مناسبة دينية أقيمت عليه وهو ما يظهر في الحفر التي أصبحت تغطي كل أرضية الملعب بالطول والعرض وتهدد أقدام اللاعبين بإصابات خطيرة.

وأصر كاف على إقامة المباراة في موعدها في الساعة الثالثة عصر اليوم رغم أن أرضية الملعب أصبحت تمثل خطرًا على حياة اللاعبين وأقدامهم.

ورد كاف حول احتمالية إلغاء لقاء غانا وأوغندا أو نقله إلى ملعب آخر لسوء أرضية ملعب مانديلا بكمبالا والتي تحولت إلى ترابية.

وأعلن محمد عبد المنعم “شطة” رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استحالة تأجيل مباراة أوغندا أمام غانا أو نقلها لملعب آخر.

وشدد شطة على أن ملعب مانديلا أقيمت عليه كل مباريات أوغندا في تصفيات المونديال وتمت معاينته من لجنة بكاف لذلك لا سبيل للتأجيل أو النقل مهما كانت سوء أرضيته.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج الفراعنة إلى الفوز على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا حتى يضمنون التأهل الرسمي إلى مونديال روسيا.