بالفيديو.. فضيحة في مباراة غانا وأوغندا.. والكاف يتجاهل

تجاهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” سوء أرضية ملعب مانديلا الذي يستضيف مباراة أوغندا وغانا بعد قليل والتي لا تصلح لكرة القدم.

سوء أرضية ملعب مانديلا يهدد غانا وأوغندا

ويستضيف منتخب أوغندا نظيره الغاني على على ملعب مانديلا بكمبالا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وتحطمت أرضية ملعب مانديلا تمامًا بسبب مناسبة دينية أقيمت عليه في الأيام الماضية وهو ما يظهر في الحفر التي أصبحت تغطي كل أرضية الملعب بالطول والعرض وتهدد حياة اللاعبين وتنذر بإصابات عديدة بين المنتخبين.

ويصمم كاف على إقامة المباراة في موعدها في الساعة الثالثة عصر اليوم رغم أن أرضية الملعب أصبحت تمثل خطرًا على حياة لاعبي أوغندا وغانا حتى أن الفريقين معًا اشتكيا منها.

ورد كاف حول احتمالية إلغاء لقاء غانا وأوغندا أو نقله إلى ملعب آخر لسوء أرضية ملعب مانديلا بكمبالا والتي تحولت إلى ترابية.

وأكد محمد عبد المنعم “شطة” رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استحالة تأجيل مباراة أوغندا أمام غانا أو نقلها لملعب آخر لضيق الوقت.

وشدد شطة على أن ملعب مانديلا أقيمت عليه كل مباريات أوغندا في تصفيات المونديال وتمت معاينته من لجنة بكاف لذلك لا سبيل للتأجيل أو نقل مهما كانت سوء أرضيته.

وأوضح شطة أن التأجيل يكون لأسباب قهرية مثل سقوط الأمطار لافتًا إلى أن أي مشاكل في الملعب سيتم حلها قبل انطلاق المباراة اليوم.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج الفراعنة إلى الفوز على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا حتى يضمنون التأهل الرسمي إلى مونديال روسيا.