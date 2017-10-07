حسام البدري يفاجيء عماد متعب

قرر حسام البدري المدير الفني لنادي الأهلي الدفع بعماد متعب أساسيًا في المباراة الودية اليوم أمام إف سي مصر استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

البدري يعيد عماد متعب لتشكيل الأهلي

ويصالح حسام البدري مهاجم الأهلي بالدفع به أساسيًا بعد فترة طويلة من الابتعاد عن التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء في المباريات الرسمية.

ويعاني عماد متعب من الجلوس على دكة البدلاء للموسم الثاني على التوالي لحساب وليد أزارو وجونيور أجايي إلى جانب عمرو جمال قبل رحيله إلى بيدفيست الجنوب إفريقي.

وكان عماد متعب قد أعلن على الهواء أنه يرفض دور الموظف في النادي الأهلي.

وأكد متعب أنه سيرحل عن القلعة الحمراء إذا شعر بتهميش دوره فما الفائدة أن يكون قائدًا للفريق دون أن يلعب رغم أن كل منافسيه في نفس مركزه نالوا فرصهم في المشاركة كأساسيين.

ويخوض الأهلي ودية اليوم في ظل توقف الدوري المصري لارتباط المنتخب بمباراة الكونغو غدًا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.