رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على ما أثير حول احتمالية إلغاء لقاء غانا وأوغندا أو نقله إلى ملعب آخر لسوء أرضية ملعب مانديلا بكمبالا والتي تحولت إلى ترابية وتسببت في شكوى المنتخب الغاني من صعوبتها قبل مباراة الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

كاف ينفي تأجيل لقاء أوغندا وغانا

وأعلن محمد عبد المنعم “شطة” رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استحالة تأجيل مباراة أوغندا أمام غانا أو نقلها لملعب آخر لضيق الوقت.

وشدد شطة على أن ملعب مانديلا أقيمت عليه كل مباريات أوغندا في تصفيات المونديال وتمت معاينته من لجنة بكاف لذلك لا سبيل للتأجيل أو نقل مهما كانت سوء أرضيته.

وأوضح شطة أن التأجيل يكون لأسباب قهرية مثل سقوط الأمطار لافتًا إلى أن أي مشاكل في الملعب سيتم حلها قبل انطلاق المباراة اليوم.

وأضاف شطة في تصريحات صحفية أن مباراة اليوم ستقام في موعدها في الساعة الثالثة عصرًا على ملعب مانديلا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويحتاج الفراعنة إلى الفوز على الكونغو مع تعثر أوغندا أمام غانا حتى يضمنون التأهل الرسمي إلى مونديال روسيا.