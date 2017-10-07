الأمن يحاصر الأهلي

عززت القوات الأمنية من تواجدها بكثافة في محيط نادي الأهلي قبل المباراة الودية التي تجمع الفريق الأول عصر اليوم أمام نادي إف سي مصر.

تعزيزات أمنية في محيط نادي الأهلي

وكثفت قوات الأمن تواجدها أمام مقر نادي الأهلي بالجزيرة تحسبًا لحضور ألتراس أهلاوي للمباراة الودية.

ويخوض الأهلي مباراة إف سي مصر استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويواجه نادي الأهلي نظيره إف سي مصر في غياب لاعبيه الدوليين للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراة الكونغو غدًا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيد.

ويأمل المصريون في تعثر أوغندا أمام غانا حتى يكون الفوز على الكونغو غدًا بمثابة التأهل الرسمي لمونديال روسيا لكنه يخشون رائحة التفويت بعدما دفعت غانا بعناصر من الصف الثاني.