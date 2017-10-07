جدو: أوغندا لن تهزم غانا ومصر في المونديال

أعرب محمد ناجي “جدو” مهاجم المقاولون العرب عن ثقته في عدم فوز أوغندا على غانا اليوم في المباراة التي تجمعهما ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018

جدو يتوقع تأهل مصر للمونديال

وكتب “جدو” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صباح الخير على الجميع أوغندا مش هتكسب غانا وهنكسب الكونغو بكره ونتأهل إن شاء الله”.

بينما أعلن كويسي أبياه مدرب غانا تشكيل بلاده لمباراة أوغندا في الساعة الثالثة عصر اليوم وجاء كالتالي:

تشكيل منتخب غانا أمام أوغندا

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: دانيال أوباري و لومور أجبينينو ودانيال أمارتي ونيكولاس أوبوكو

خط الوسط: ألفريد دنكان وصامويل سارفو وبواكي يادوم وإيبينزر أوفوري

خط الهجوم: توماس بارتي “أتلتيكو مدريد” وتوماس أجييبونج

ترتيب مجموعة غانا وأوغندا

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيد.

ويأمل المصريون في تعثر أوغندا أمام غانا حتى يكون الفوز على الكونغو غدًا بمثابة التأهل الرسمي لمونديال روسيا لكنه يخشون رائحة التفويت بعدما دفعت غانا بعناصر من الصف الثاني.