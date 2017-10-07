رائحة التفويت.. 4 تغييرات متواضعة في تشكيل غانا اليوم عن لقاء الكونغو

ظهرت 4 تغييرات جديدة على تشكيل منتخب غانا أمام أوغندا اليوم عن مباراته السابقة أمام الكونغو والتي فاز بها 5-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

تشكيل منتخب غانا أمام أوغندا

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: دانيال أوباري و لومور أجبينينو ودانيال أمارتي ونيكولاس أوبوكو

خط الوسط: ألفريد دنكان وصامويل سارفو وبواكي يادوم وإيبينزر أوفوري

خط الهجوم: توماس بارتي “أتلتيكو مدريد” وتوماس أجييبونج

تشكيل غانا في مباراة الكونغو

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: هاريسون أفول، ولومور أجبينينو، ودانيال أمارتي، وجوناثان منساه

خط الوسط: أفري أكوا، وكريستيان أتسو، وإيبينزر أوفوري، وريتشموند بواكيي يادوم

خط الهجوم: توماس بارتي، توماس أجييبونج

كيف تغير تشكيل منتخب غانا بين مباراتي الكونغو وأوغندا

ودفع كويسي أبياه في مباراة اليوم بنيكولاس أوبوكو في مركز قلب الدفاع بدلًا من جوناثان منساه الغائب للإصابة، كما لعب دانيال أوباري في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب هاريسون أفول “المصاب”

أما الثنائي ألفريد دنكان وصامويل سارفو فلعبا في وسط الملعب لتعويض غياب أفري أكوا وكريستيان إتسو

ويلعب نيكولاس أوبوكو في قلب دفاع نادي الإفريقي التونسي، ودنكان في ساسولو الإيطالي وأوباري في أوجسبورج الفرنسي وسارفو في مالمو السويدي

ترتيب مجموعة غانا وأوغندا

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيد.

ويأمل المصريون في تعثر أوغندا أمام غانا حتى يكون الفوز على الكونغو غدًا بمثابة التأهل الرسمي لمونديال روسيا لكنه يخشون رائحة التفويت بعدما دفعت غانا بعناصر من الصف الثاني.