تشكيل منتخب غانا أمام أوغندا.. بارتي وأجييبونج للهجوم

أعلن كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا تشكيل فريقه لمباراة أوغندا التي تقام في الساعة الثالثة عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

تشكيل منتخب غانا أمام أوغندا

وجاء تشكيل منتخب غانا أمام أوغندا كالتالي:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: دانييل أوباري و لومور أجبينينو ودانيال أمارتي ونيكولاس أوبوكو

خط الوسط: ألفريد دنكان وصامويل سارفو وبواكي يادوم وإيبينزر أوفوري

خط الهجوم: توماس بارتي “أتلتيكو مدريد” وتوماس أجييبونج

ويتطلع منتخب غانا لتحقيق الفوز للحفاظ على حظوظ وآماله في انتزاع تذكرة التأهل للمونديال على أمل تعثر منتخب مصر أمام الكونغو غدًا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب مجموعة غانا وأوغندا

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيد.

ويأمل المصريون في تعثر أوغندا أمام غانا حتى يكون الفوز على الكونغو غدًا بمثابة التأهل الرسمي لمونديال روسيا.