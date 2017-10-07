تشكيل منتخب مصر المنتظر أمام الكونغو

ظهرت ملامح تشكيل هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في تدريب الفراعنة قبل مباراة الكونغو غدًا في الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكونغو

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: محمد عبد الشافي وأحمد فتحي وأحمد حجازي ورامي ربيعة

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي

خط الهجوم: محمد صلاح وعمرو جمال

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيد.

وتتجه أنظار المصريين إلى مباراة أوغندا وغانا اليوم قبل 24 ساعة من لقاء الفراعنة أمام الكونغو غدًا على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

وتراود آمال تعثر أوغندا أمام غانا الجماهير المصرية حتى يكون الفوز على الكونغو غدًا بمثابة التأهل الرسمي لمونديال روسيا بعد غياب طويل عن العرس العالمي منذ عام 1990.