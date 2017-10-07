اليوم.. غانا تتحدى أوغندا تحت غطاء من “دعوات” المصريين

يستضيف منتخب أوغندا في الساعة الثالثة عصر اليوم نظيره الغاني في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب مانديلا بكمبالا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ترتيب مجموعة غانا وأوغندا

ويقع منتخبا غانا وأوغندا في المجموعة الخامسة مع منتخبي مصر والكونغو في تصفيات المونديال.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيد.

مصر تراقب أوغندا وغانا

وتراقب الجماهير المصرية مباراة أوغندا وغانا اليوم قبل 24 ساعة من لقاء الفراعنة أمام الكونغو غدًا على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

ويدعو ملايين المصريين ويأملون في تعثر أوغندا أمام غانا حتى يكون الفوز على الكونغو غدًا بمثابة التأهل الرسمي لمونديال روسيا بعد غياب طويل عن العرس العالمي منذ عام 1990.

أوغندا وغانا.. الأرض والجمهور أمام أنصاف النجوم

منتخب أوغندا تحت قيادة مدربه موسيس باسينا يدخل مباراة اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز على غانا والاحتفاظ بآماله في التأهل للمونديال.

ويعي باسينا جيدًا صعوبة مباراة اليوم أمام غانا لأنها لا تقبل القسمة على اثنين لأن التعادل يعني تضاؤل فرص الأوناش في التأهل للمونديال.

أما منتخب غانا فطاردته الإصابات والغيابات قبل لقاء اليوم باستبعاد جوردان وأندريه أيو لأسباب فنية وجيان أسامواه وهاريسون أفول وجوناثان مانساه للإصابة.

وأبدى كويسي أبياه مدرب غانا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ثقته في المجموعة الحالية التي تمتلك فرصة ذهبية للرد على الانتقادات بإسعاد جماهير النجوم السوداء والفوز في كمبالا.