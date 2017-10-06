الاتحاد الأوغندي: مباراة غانا عادية والخسارة في مجموعة مصر.. شرف

أكد موسيس ماجوجو رئيس الاتحاد الأوغندي أن مباراة بلاده أمام غانا غدًا عادية لأن الهدف الفوز بها مثل باقي مباريات تصفيات كأس العالم 2018.

ماجوجو: هدفنا الفوز على غانا

وأوضح ماجوجو أن الخسارة في مجموعة بها مصر وغانا شرف كبير لهم لكنهم يتمسكون بحلم التأهل للمونديال بعد الاقتراب منه بقوة لأن الفوز على غانا ثم الكونغو قد يؤهل بلاده للمونديال بشكل رسمي.

وقال ماجوجو في تصريحات على فضائية أون سبورت: “الملعب السيء يؤثر على الفريقين لكن بالطبع غانا ستتأثر بشكل أكبر لأنهم محترفون أما نحن فنعرف ملعبنا جيدًا”.

ترتيب مجموعة مصر وأوغندا

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

فرص مصر في التأهل للمونديال

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على الكونغو على أمل تعثر أوغندا أمام غانا حتى يتأهل للمونديال لكن شكاوى النجوم السوداء تمهد لخسارتها وهو ما لا يصب في صالح الفراعنة.