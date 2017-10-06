آمال مصر مهددة.. أزمة جديدة لغانا في قلب أوغندا

عانى منتخب غانا من سوء أرضية ملعب مانديلا بأوغندا قبل مباراته غدًا أمام غانا ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

غانا تعاني من سوء أرضية ملعب أوغندا

وأدى المنتخب الغاني تدريبه الأخير مساء الجمعة استعدادًا لمواجهة أوغندا في الساعة الثالثة عصر غد وسط أجواء صعبة.

وأوضح موقع “غانا سوكر نت” أن منتخب غانا اشتكى من سوء أرضية ملعب مانديلا التي أعاقت بشكل كبير تحركات لاعبيه.

وذكر الموقع أن منتخب غانا أبدى خوفه من أرضية ملعب مانديلا وسوء تأثيره في مباراة الغد مما يزيد من صعوبة المهمة في الفوز.

ترتيب مجموعة مصر وأوغندا

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا صاحبة المركز الثاني بينما غانا في المركز الثالث بـ5 نقاط ثم الكونغو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

فرص مصر في التأهل للمونديال

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على الكونغو على أمل تعثر أوغندا أمام غانا حتى يتأهل للمونديال لكن شكاوى النجوم السوداء تمهد لخسارتها وهو ما لا يصب في صالح الفراعنة.