كوت ديفوار تتعثر في مالي لصالح المغرب

تعثر منتخب كوت ديفوار في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه المالي خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقدم منتخب مالي مستوى مميزًا وحاول إحراز هدف يحافظ على آماله في التأهل لمونديال روسيا لكنه فشل ليودع حلم المونديال رسميًا.

تعادل في صالح المغرب

بينما جاء تعادل كوت ديفوار أمام مالي في صالح المغرب التي تواجه الجابون غدًا بالدار البيضاء.

ترتيب مجموعة كوت ديفوار والمغرب

ويتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الثالثة حاليًا بـ8 نقاط بفارق نقطتين عن المغرب صاحبة المركز الثاني بـ6 نقاط ثم الجابون في المركز الثالث بـ5 نقاط بينما مالي في المركز الأخير بـ3 نقاط.

في حالة فوز المغرب على الجابون غدًا ستتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة عن المغرب.

موقعة ضرب نار بين المغرب وكوت ديفوار

وتصبح موقعة كوت ديفوار والمغرب في الجولة الأخيرة من التصفيات في 6 نوفمبر المقبل بمثابة تحديد المتأهل لمونديال روسيا.

فرص المغرب في تصفيات المونديال

ويكفي المغرب وقتها التعادل مع الأفيال بملعبهم للتأهل لمونديال 2018 بشكل رسمي أما الهزيمة فتعني وداع أسود الأطلسي وتأهل كوت ديفوار.