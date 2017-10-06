رسميا.. إسبانيا في مونديال روسيا

اكتسح منتخب إسبانيا نظيره الألباني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع المنتخبين اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

تقدم المنتخب الإسباني عن طريق رودريجو مورينو بالهدف الأول في الدقيقة 16 بعد تمريرة ساحرة من إيسكو، وفي الدقيقة 24 أحرز إيسكو بعدما استقبل تمريرة رائعة من كوكي.

وفي الدقيقة 27 أحرز تياجو الكانترا الهدف الثالث للماتادرو الإسباني بعد تمريرة رائعة من ألفارو أدروازولا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى النقطة رقم 25 في المركز الأول ويتأهل رسميَا لمونديال روسيا ، بينما توقف رصيد ألبانيا عند النقطة رقم 13 في المركز الثالث.

تشكيل إسبانيا أمام ألبانيا

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع:راموس – بيكيه – ألبا

خط الوسط: أدروزاولا – كوكي – ألكانترا – نيجويز

خط الهجوم:إيسكو – سيلفا – مورينو

مشوار إسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

افتتح المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بالفوز على ليشنشاين 8-0، وتعادل مع إيطاليا 1-1، وفاز على ألبانيا 2-0، وسحق مقدونيا 4-0.

وفاز على الكيان الصهيوني 4-1، وفاز على مقدونيا 2-1، وانتصر على إيطاليا 3-0، وسحق ليشنشاين 8-0